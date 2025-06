OM : «On vient de vous donner 40M€», le craquage après son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a marqué Didier Drogba. Au point où l’ancien buteur marseillais ne voulait pas quitter la cité phocéenne, mais l’a fait à contrecœur en raison de l’offre de 40M€ émise par Chelsea et acceptée par l’OM. En plein milieu de sa première saison à Londres, Drogba avait discuté avec l’ex-président du club marseillais pour négocier son retour avorté.

Après une saison seulement et 32 buts marqués, Didier Drogba a été vendu à Chelsea par Robert Louis-Dreyfus, ex-président de l’OM. Un transfert que la légende des Blues ne voulait initialement pas et s’était d’ailleurs réjouit quelques jours avant cette opération de la prolongation de son contrat à l’Olympique de Marseille pour une saison supplémentaire comme révélé pendant son passage sur l’émission The Bridge animée par Aurélien Tchouaméni.

«Président, ça ne va pas : je veux revenir au club, on fait comment ?» N’ayant pas été immédiatement en phase avec le projet sportif à Chelsea et traînant alors son spleen, Drogba avait démarché le défunt président de l’OM afin de boucler son retour au Vélodrome. « « J’ai sollicité un rendez-vous, paix à son âme, avec Robert Louis-Dreyfus à Londres pendant ma première année. Je lui dit : « Président, ça ne va pas : je veux revenir au club, on fait comment ? » ».