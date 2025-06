OM - 10M€ : Coup de tonnerre pour Rabiot !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une très belle saison à l'OM, Adrien Rabiot a d'ores et déjà annoncé son intention de rester à Marseille la saison prochaine. Et pourtant, un accord secret avec le club phocéen permet à l'ancien joueur du PSG de partir en cas d'offre à 10M€. L'arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc de l'AC Milan ne doit d'ailleurs pas rassurer les Marseillais.

Un accord pour un transfert à 10M€

Une information qui pourrait d'ailleurs prendre de l'ampleur compte tenu de l'excellente relation entretenue entre les deux hommes. D'ailleurs, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot s'est enflammé pour Massimiliano Allegri : « Si Allegri m’appelait ? Avec Allegri, je parle souvent. Giovanni Rossi, le conseiller de De Zerbi, travaille également avec lui et lorsqu'il l'appelle, il me dit : “Viens, je vais te passer ton papa”. Avec Allegri, je peux parler de tout et pas seulement de football. Je l'apprécie vraiment en tant que personne. Il a une mentalité de gagnant. Et c'est clair, s'il m'appelle, je serai toujours disponible pour lui parler ».