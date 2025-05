OM - Rabiot : Gros changement annoncé en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur de l'OM depuis son arrivée en septembre dernier, Adrien Rabiot a largement contribué à la qualification du club phocéen pour la prochaine Ligue des Champions. Il faut dire que Rabiot a été un véritable couteau suisse pour Roberto de Zerbi qui l'a utilisé à différents postes, et Didier Deschamps a évoqué ces changements en conférence de presse.

Recruté libre par l'OM en septembre dernier alors qu'il n'avait pas trouvé preneur pendant la période officielle de mercato, Adrien Rabiot (30 ans) s'est tout de suite imposé comme un élément indispensable du onze de Roberto De Zerbi. Il faut dire que le coach italien s'est beaucoup appuyé sur l'ancien milieu de terrain du PSG en l'utilisant à différents postes tout au long de la saison, mais ces changements n'ont jamais perturbé Rabiot. Interrogé face à la presse vendredi, Didier Deschamps s'est confié sur la saison de son protégé avec l'OM.

« Un niveau d'international » « Vous le voyez un peu plus. Il était déjà très performant avant. Il est régulier depuis plusieurs saisons. On le voit plus en Ligue 1. Il est comme il est, avec son niveau d'international en puissance », lâche le sélectionneur de l'équipe de France au sujet d'Adrien Rabiot, avant d'évoquer ensuite les gros changements tactiques dont il a fait l'objet dans son utilisation par Roberto De Zerbi cette saison à l'OM.