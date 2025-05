Didier Drogba : Une incroyable trahison à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Didier Drogba et l'OM, l'histoire d'amour ne s'est jamais terminée du point de vue de l'attaquant ivoirien. Pour la simple et bonne raison que l'Olympique de Marseille demeure encore à ce jour son club de cœur où il souhaité effectuer l'intégralité de sa carrière. Pendant l'émission The Bridge, Drogba est allé jusqu'à évoquer une certaine trahison de la part de certains dirigeants marseillais.

Pour l'épisode de la saison 2 de The Bridge, Aurélien Tchouaméni a réuni deux légendes du football et du basket sur son plateau. A savoir Didier Drogba et Tony Parker. L'icône de Chelsea est restée dans les cœurs de chaque supporter de l'OM pour sa seule et unique saison passée au Vélodrome en 2003/2004 avant son transfert chez les Blues que lui ne voulait initialement pas comme il l'a raconté par le passé chez le streamer Zack Nani pour Zack en roue libre.

«J'aurais aimé faire ça à Marseille» Sur le plateau du Bridge, Didier Drogba a fait un aveu qui fera nourrir bien des regrets aux inconditionnels de l'OM. « J'aurais aimé ne jouer que pour une seule équipe. Quand je vois quelqu'un comme Totti (Francesco), comme Maldini (Paolo), Gerrard (Steven), c'est beau. Cela signifie qu'à chaque fois, tu as réussi à t'adapter aux nouvelles personnes qui sont arrivées au club. J'aurais aimé faire ça à Marseille. C'est mon club de cœur ».