OM - OL : Un transfert surprise après le clash ?

Amadou Diawara

Alors qu'il a fait capoter son transfert vers Sassuolo lors du dernier mercato estival, Neal Maupay a été mis au placard par l'OM de Roberto De Zerbi. Heureusement pour les deux parties, l'OL de Paulo Fonseca verrait d'un bon œil l'idée de recruter le buteur de 29 ans dans un avenir proche.

Lors de l'été 2024, l'OM a bouclé le prêt avec option d'achat de Neal Maupay. Si les Marseillais ont levé la clause à 4M€ du buteur de 29 ans, ils ont tout de même cherché à le vendre lors du dernier mercato estival.

Maupay est au placard à l'OM Ayant recruté douze joueurs au total l'été dernier, l'OM a tenté de se débarrasser de Neal Maupay. Toutefois, l'ancien pensionnaire d'Everton aurait refusé de rejoindre Sassuolo. Mis au placard par l'OM, Neal Maupay n'a pas eu la moindre minute de jeu à se mettre sous la dent cette saison. Alarmé par la situation de l'attaquant français, l'OL serait prêt à lui tendre les bras dans un avenir proche.