OM - Malaise : Ce terrible constat de Sampaoli après Nice !

Publié le 20 mars 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné contre l’OGC Nice ce samedi, Jorge Sampaoli n’a pas caché son inquiétude face au visage affiché par ses hommes.

Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, l’OM se déplaçait ce samedi à l'Allianz Riviera afin d’y affronter le l’OGC Nice. Mais après deux victoires consécutives lors des deux premiers matchs de l’ère Jorge Sampaoli, les Phocéens sont retombés dans leurs travers face aux Aiglons . En effet, après une première période pourtant intéressantes, les Marseillais sont complètement passé à côté du second acte et sont ainsi lourdement inclinés sur le score de 3-0. L’OM reste donc bloqué et la cinquième place au classement de la Ligue 1 et pourrait maintenant voir le RC Lens lui passer devant ce dimanche si les Nordistes s’imposent contre Strasbourg ce dimanche.

« Je suis inquiet de la désunion de l’équipe »