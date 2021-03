Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, débordements... Larguet revient sur ses débuts mouvementés !

Publié le 20 mars 2021 à 19h15 par A.D.

Nommé entraineur de l'OM par intérim, Nasser Larguet a vécu des débuts riches en émotion avec les débordements à la Commanderie, puis la révolution dans l'organigramme du club. Alors qu'il a cédé sa place à Jorge Sampaoli, le directeur du centre de formation est revenu sur cette période de crise.

Alors qu'André Villas-Boas a été mis à pied, avant de trouver un accord pour résilier son contrat, Nasser Larguet a été nommé entraineur de l'OM par intérim. Toutefois, ses débuts ne se sont pas passés dans les meilleures conditions. Après les incidents provoqués par les supporters à la Commanderie, Frank McCourt a décidé de procéder à une véritable révolution dans son organigramme, remplaçant Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence de l'OM. Lors d'un entretien accordé à Actu.fr , Nasser Larguet est revenu sur ses débuts mouvementés en tant qu'entraineur de l'équipe première marseillaise.

«Mon objectif était de transmettre au nouvel entraîneur une équipe assainie»