Mercato - OM : L'énorme aveu de Larguet sur la succession de Villas-Boas !

Publié le 20 mars 2021 à 17h45 par A.D.

Pour assurer l'intérim entre André Villas-Boas et Jorge Sampaoli, l'OM a fait confiance à Nasser Larguet. Alors qu'il a passé le flambeau au coach argentin, le directeur du centre de formation marseillais a confié que son expérience en tant qu'entraineur ne lui avait pas donné envie de continuer avec les professionnels.

En attendant l'arrivée de Jorge Sampaoli, Nasser Larguet a remplacé André Villas-Boas sur le banc de l'OM. Nommé entraineur de l'effectif professionnel par intérim, le directeur du centre de formation marseillais est parvenu à maintenir le club à flot pendant son mandat. Et alors qu'il a obtenu quelques bons résultats, Nasser Larguet n'était pas forcément tenté de continuer avec l'équipe première de l'OM. Lors d'un entretien accordé à Actu.fr , Nasser Larguet a expliqué qu'il n'était pas vraiment intéressé par un avenir en tant qu'entraineur d'un effectif professionnel.

« Ce n'est pas ma volonté d'entraîner une équipe pro »