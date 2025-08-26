OM : Les grandes retrouvailles qui se préparent avec Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours placé sur le marché des transferts par l’OM, Adrien Rabiot semble avoir une sérieuse porte de sortie qui s’ouvre à lui. Ces dernières heures, l’AC Milan a pris des mesures concrètes dans l’optique d’un transfert de l’international français. Une demande de Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus.

Si Roberto De Zerbi a un peu rebattu les cartes samedi, après la victoire obtenue face au Paris FC (5-2), en ouvrant la porte à une réintégration d’Adrien Rabiot, ce dernier est, pour le moment, toujours sur la liste des transferts de l’OM. Pour que l’international français (53 sélections) puisse rester à Marseille, il faudrait qu’il prenne lui-même la parole et se désolidarise des propos de sa mère et agente, qui s’en est pris à Medhi Benatia et Pablo Longoria la semaine dernière.

Les conditions pour une réintégration de Rabiot « Il y a eu l'échange avec Roberto De Zerbi et en fait il lui a conseillé de se désolidariser, de prendre ses distances par rapport à tout ce qui a été dit. Sa maman n'a pas été tendre envers les dirigeants de l'OM. Il faut le faire que ce soit en public ou en interne. Il doit dire : "Je ne cautionne pas ce qui a été dit. Je parlerai à Greenwood aussi, qui est un peu impliqué dans l'interview. Je prendrai la parole quand il le faut" », a expliqué le journaliste Florent Germain dans l’After Foot sur RMC.