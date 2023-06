OM : Il annonce le départ d’une star en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, Dimitri Payet sort d’une saison relativement compliquée durant laquelle il a été remplaçant de luxe. Et Daniel Riolo estime qu’avec le profil d’entraîneur attendu par Pablo Longoria pour la saison prochaine, l’avenir de Payet est encore loin d’être assuré.

Alors que le départ d’Igor Tudor a été officialisé la semaine passée par l’OM, Pablo Longoria évoquait lundi en conférence de presse le profil attendu pour venir succéder à l’entraîneur croate : « Plus tôt on l'a, mieux c'est. Mais on ne doit pas tomber dans la précipitation. Il faut trouver le bon profil, l'envie, la personnalité et le jeu qui s'adaptent à ce qu'on veut proposer », a indiqué le président de l’OM au sujet de son futur coach. Un sujet brûlant, tout comme l’avenir de Dimitri Payet…

Un buteur va quitter l’OM, son mercato s’emballe https://t.co/VYgfYc9vRr pic.twitter.com/sgFHS5vdCU — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Payet, un avenir incertain

En effet, le numéro 10 de l’OM sort d’un exercice 2022-2023 relativement pénible, lui qui n’a été qu’un simple remplaçant de luxe tout au long de la saison. Et son avenir pose forcément question, étant donné qu’il n’a plus qu’un an de contrat : « Payet ? On a discuté ces dernières semaines des ambitions. C'est constructif. Il doit y avoir des discussions constructives avec le coach qui va arriver. Avec nos discussions, on n'est pas entré dans le détail de l'analyse de l'effectif. Pour moi, c'est un consensus avec le coach. On doit savoir comment jouer avec le nouveau coach. Je n'aime pas parler des cas individuels », a d’ailleurs indiqué Longoria à ce sujet.

« Il ne pourra pas jouer »