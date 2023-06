OM : Guendouzi fait une annonce surprise

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Promis depuis plusieurs mois à un départ au cours du mercato estival, Mattéo Guendouzi semblait vivre ses derniers instants à l’OM. Pourtant, le milieu de terrain a tout relancé pour son avenir, expliquant notamment qu’il pourrait rester en fonction de l’identité du futur entraîneur de l’OM.

Mattéo Guendouzi et l’OM, c’est vraiment la fin ? Après être passé proche d’un départ l’hiver dernier, le milieu de terrain de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2025, aurait conservé une excellente cote sur le marché des transferts, et son départ cet été semblait même assuré pour cet été. Mais tout semble relancé pour Guendouzi.

OM : Guendouzi relance tout pour son transfert https://t.co/Pi9dB9iRmO pic.twitter.com/O2Fyp4t23A — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

« Les dirigeants ont une grande confiance en moi »

Interrogé par Téléfoot, Mattéo Guendouzi a laissé entendre qu’il pourrait finalement rester à l’OM cet été : « Il va y avoir des discussions avec la direction, avec un nouveau coach qui va arriver. Il faut aussi savoir quels besoins il aura, est-ce que le style de jeu est un style qui va me correspondre. On pèsera le pour et le contre et ensuite on prendra des décisions tous ensemble. En tout cas, les dirigeants m’ont dit qu’ils ont une grande confiance en moi et que je continuerai à être un joueur important l’année prochaine », a confié l’international français.

Du beau monde sur Guendouzi