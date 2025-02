OM : Grand retour sur le mercato, il jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sous la forme d'un prêt l'été dernier après une excellente saison à Brest, qui s'est qualifié pour la Ligue des champions, Lilian Brassier quitte déjà l'OM. Le défenseur a fait son grand retour à Rennes, son club formateur. Et visiblement, il paraît très heureux de retrouver les Rouge et Noir.

Prêté à l'OM l'été dernier après une excellente saison à Brest, Lilian Brassier n'a finalement pas confirmé. Au point d'avoir déjà quitté Marseille, seulement six mois après son arrivée. L'OM et Brest ont trouvé un accord pour mettre fin à un prêt dont les conditions ont été reprises par Rennes. « Le Stade Brestois et le Stade Rennais F.C. ont trouvé un accord pour le prêt jusqu’à la fin de la saison du défenseur de 25 ans assorti d’une option d’achat automatique de 4 ans », précisait le communiqué des Rouge-et-Noir. Lilian Brassier fait donc son retour à Rennes, son club formateur, et semble particulièrement heureux.

Brassier s'enflamme pour son retour à Rennes

« Revenir à Rennes, ça a beaucoup de sens. Je suis pressé de me mettre au boulot avec mes coéquipiers et aller de l’avant », s'enthousiasme-t-il dans le communiqué officialisant son retour à Rennes, avant de poursuivre.

«C’est tout simplement magnifique»

« Jouer au Roazhon Park, c’est tout simplement magnifique. Le Stade Rennais F.C. vit des moments compliqués, il ne faut pas oublier que c’est un grand club qui a pour vocation de jouer le top 6. J’ai hâte de me battre pour les Rouge et Noir », ajoute Lilian Brassier.