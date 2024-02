OM : Gattuso est au bord du précipice ?

Amadou Diawara

Depuis son arrivée à l'OM, Gennaro Gattuso ne parvient pas à enchainer les victoires. D'ailleurs, le coach italien réalise les pires débuts d'un entraineur sous l'ère Frank McCourt. Selon Jérôme Rothen, Pablo Longoria pourrait remercier Gennaro Gattuso si l'OM est éliminé de la Ligue Europa par le Chakhtior Donetsk.

A la fin du mois de septembre, Pablo Longoria a nommé Gennaro Gattuso en tant qu'entraineur de l'OM, et ce, pour qu'il comble le vide laissé par Marcelino. Toutefois, le technicien italien a manqué ses débuts avec le club marseillais. Sur ses quinze premiers matchs en Ligue 1, Gennaro Gattuso a le pire bilan comparé à tous les autres entraineurs du projet Frank McCourt. Et comme l'a laissé entendre Jérôme Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi après-midi, Pablo Longoria pourrait remercier son technicien en cas de faux-pas contre le Chakhtior Donetsk en Ligue Europa.

«Ça servirait à rien de le virer, mais...»

« Je ne suis pas sûr que ce soit la solution de changer d'entraineur aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les résultats montrent qu'il n'y a pas eu de choc psychologique avec l'arrivée de Gattuso ; si ce n'est un très bon mois de décembre où ils ont enchainé les bons résultats et ont tout de suite recollé à la bonne partie du tableau. Là, on s'est dit : "ça y est les vacances. Au mois de janvier, ça va être reparti pour un tour. L'OM va continuer sur cette trajectoire positive". Et à l'arrivée, c'est tout sauf ça » , a estimé Jérôme Rothen, avant d'en rajouter une couche.

«Si là ils perdent en Coupe d'Europe...»