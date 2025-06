OM - Départ de Zerbi : Un accord est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un entraîneur pour remplacer Simone Inzaghi, l’Inter Milan penserait notamment à celui de l’OM, Roberto De Zerbi. Ce dernier ne serait en revanche pas la priorité et la piste principale des Nerazzurri mènerait à Cesc Fabregas. Les deux parties auraient même déjà un accord et le finaliste de la dernière Ligue des champions n’aurait plus qu’à s’entendre avec Côme.

Nommé citoyen d’honneur de Foggia mardi, Roberto De Zerbi en a profité pour répondre aux rumeurs sur son avenir. Car l’entraîneur de l’OM, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027, serait une des options de l’Inter Milan pour remplacer Simone Inzaghi. Ce dernier a décidé de répondre favorablement à l’offre XXL d’Al-Hilal et pour le remplacer, le club italien penserait notamment à Roberto De Zerbi.

L’Inter Milan a un accord avec Fabregas Toutefois, la priorité de l’Inter Milan serait de s’attacher les services de Cesc Fabregas. Un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux parties, d’après les informations de Foot Mercato. L’Espagnol aurait accepté la proposition du finaliste de la Ligue des champions, à qui il ne restait plus qu’à s’entendre avec Côme.