Transferts : Le prochain buteur de l'OM déniché en Ligue 2 ?

Arrivé en janvier, Amine Gouiri a fait le plus grand bien à l'OM pendant la seconde partie de saison. Mais voilà que pour concurrencer l'Algérien, le club phocéen pourrait amener un nouveau buteur lors du mercato hivernal. Reste à trouver le profil idéal. Et voilà que celui-ci pourrait se trouver en Ligue 2 pour l'OM.

Habitué aux nombreuses recrues durant le mercato, l' OM devrait encore être actif cet été. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, ça va bouger. Quelles seront alors les recrues pour Roberto De Zerbi ? Les chantier sont nombreux et dans le secteur offensif, il faudrait s'attendre notamment à l'arrivée d'un nouveau buteur à l' OM .

L'OM à l'affût ?

Et voilà que l'OM pourrait profiter de la relégation de l'ASSE en Ligue 2 pour se renforcer. En effet, Lucas Stassin a surnagé chez les Verts et les performances de l'attaquant belge ne sont pas passées inaperçues. Ainsi, selon L'Equipe, l'OM ferait partie des clubs à avoir pris des renseignements sur Stassin, au même titre que Rennes, le LOSC, le Paris FC, Leipzig, Wolverhampton et le Sporting Portugal.