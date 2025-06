De Zerbi - Transfert : Riolo balance la réponse de l'OM !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'OM, Roberto De Zerbi pourrait changer de club cet été. D'après certaines rumeurs, le coach italien pourrait faire son retour en Italie à l'intersaison. Interrogé ce mardi soir sur l'avenir de Roberto De Zerbi, Daniel Riolo a affirmé que l'OM avait totalement fermé la porte à son départ.

«On me dit à Marseille que c'est impossible»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Comme l'OM l'a affirmé au journaliste de RMC Sport, l'Italien ne va pas quitter Marseille à l'intersaison. « Ils ont vu McCourt, ils ont fait trois jours de réunion dans laquelle ils ont défini la suite, parler du recrutement, donc je ne peux pas croire une seconde qu'il ne continue pas. Il n'y a aucune raison que Marseille ait peur. Je tomberai par terre. Je ne peux pas croire à ça. Et ce qu'on me dit à Marseille, c'est que c'est impossible. Donc si jamais il devait se passer le fameux "tout est possible", ce serait un camouflet énormissime pour Longoria et Benatia. Et je ne crois pas qu'ils prendront ce camouflet. Ils ont tout verrouillé et ils travaillent ensemble pour bosser sur la saison prochaine », a déclaré Daniel Riolo. Reste à savoir si l'OM réussira finalement à retenir Roberto De Zerbi.