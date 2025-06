De Zerbi sur le départ - OM : L'annonce qui relance tout !

Sous contrat jusqu’en 2027 et vraisemblablement investi dans le projet, Roberto De Zerbi est régulièrement annoncé proche d’un départ de l’Olympique de Marseille depuis quelques mois. La presse italienne a relancé les débats tout récemment avec l’Inter, qui songerait sérieusement à lui pour remplacer un Simone Inzaghi dont le départ a déjà été annoncé.

L’avenir de Roberto De Zerbi fait énormément parler, avec un nouveau club qui semble vouloir miser sur lui. Marqué par la défaite face au PSG en Ligue des Champions et surtout attiré par une offre mirobolante d’Arabie Saoudite, Simone Inzaghi a quitté l’ Inter , qui cherche désormais un nouveau coach. Ainsi, celui de l’ OM serait dans la short-list des dirigeants nerazzurri, qui doivent régler ce problème le plus vite possible, puisque le Mondial des clubs approche à grands pas avec un premier match le 18 juin prochain, face au CF Monterrey .

L’OM peut être rassuré

Les médias italiens semblent toutefois avoir déjà changé leur fusil d’épaule ! La Gazzetta dello Sport annonce en Une ce mercredi que l’Inter ne penserait qu’à Cesc Fàbregas, l’actuel entraîneur de Como. Une tendance confirmée également par Il Corriere dello Sport, l’autre gros quotidien sportif italien, qui confirme que le président Giuseppe Marotta ne jurerait que par l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et d’Arsenal. Du côté de Gianluca Di Marzio on ne cite même plus le coach de l’OM parmi les alternatives, puisque les plans B des Nerazzurri seraient vraisemblablement Patrick Vieira et Cristian Chivu, deux anciens du club.