OM - De Zerbi : Le gros coup de bluff !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme Roberto De Zerbi, Cesc Fabregas est annoncé comme une des pistes explorées par l’Inter Milan pour remplacer Simone Inzaghi. Il serait même la priorité, devant l’entraîneur de l’OM. Interrogé sur son avenir, l’Espagnol a assuré qu’il voulait rester à Côme, alors qu’il se serait d’ores et déjà mis d’accord avec les Nerazzurri.

« J'ai commencé avec ce club parce que je pensais à un projet à long terme : je ne veux pas finir ma carrière dans un club où il y a un projet pendant un ou deux ans et puis tout se termine. Je crois vraiment au projet à long terme de Côme, je suis arrivé ici en tant que joueur et je suis très, très heureux parce que je peux travailler comme je le veux », a assuré Cesc Fabregas , dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.

… mais s’est déjà mis d’accord avec l’Inter Milan

« Moi et le propriétaire avons les mêmes objectifs et la même ambition. Le président me permet de travailler comme je l'entends. Heureusement, nous partageons la même vision, le même objectif, qui est d'arriver le plus haut possible. Ensemble, nous sommes devenus une très bonne équipe, dans une petite ville, dans un petit club - parce que nous sommes encore un petit club - mais avec de grandes, grandes ambitions pour l'avenir », a ajouté Cesc Fabregas. Toutefois, selon Foot Mercato, cela ne serait qu’un discours de façade. En coulisses, le technicien espagnol serait très intéressé à l’idée de devenir l’entraîneur de l’Inter Milan, avec qui il se serait même déjà mis d’accord.