Real Madrid - PSG : Le transfert historique qui affole le mercato !

A moins de dix jours du début de la Coupe du monde des clubs, une première fenêtre de mercato est ouverte et certains clubs vont en profiter pour se renforcer. C'est notamment le cas du Real Madrid et du PSG qui convoitent le même joueur à savoir Franco Mastantuono qui pourrait devenir la plus grosse vente de l'histoire de River Plate.

Le virage à 180 degrés réalisé par le PSG a porté ses fruits. Après avoir misé sur le recrutement de grandes stars pendant plusieurs années, ce sont désormais de jeunes joueurs prometteurs qui sont visés par le club de la capitale. Désiré Doué, Willian Pacho, Joao Neves ou encore Bradley Barcola sont autant de joueurs qui ont profité de ce projet porté par Luis Enrique pour s'imposer au PSG et devenir champions d'Europe en remportant la Ligue des champions. C'est donc sans surprise que le club parisien souhaite poursuivre sur cette lancée.

Une bataille PSG-Real pour Mastantuono ? C'est donc dans cette optique que le PSG espère recruter Franco Mastantuono. Le crack de River Plate, âgé de 17 ans, entre parfaitement dans le projet parisien qui espère le recruter cet été, tout en le laissant à disposition de son club jusqu'à la fin de l'année. Cependant, le Real Madrid ne serait pas en reste puisque selon The Athletic, le club merengue aurait décidé de passer à l'action en comprenant que le PSG prenait de l'avance dans ce dossier. Madrilènes et Parisiens vont donc se livrer une énorme bataille pour l'un des jeunes joueurs les plus convoités du monde.