«Une évidence» : Elle refait le coup au PSG après Mbappé !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé décidait de s'en aller librement pour rejoindre le Real Madrid. Et voilà que l'histoire se répète au sein du club de la capitale, cette fois avec la star de l'équipe féminine. En effet, c'est Marie-Antoinette Katoto qui est partie libre pour l'OL Lyonnes. Et après avoir signé, l'ancienne Parisienne a pris la parole.

A l'instar de ce qui est arrivé avec Kylian Mbappé l'été dernier, ça s'est très mal terminé entre le PSG et Marie-Antoinette Katoto . Un divorce houleux qui a été acté ce mercredi avec la signature officielle de l'internationale française chez le grand rival, l' OL Lyonnes . Libre, Katoto rejoint notamment Kadidiatou Diani , qui avait elle aussi quitté Paris pour les bords du Rhône. Après Mbappé , l'histoire se répète donc au PSG avec celle qui était vue comme la star de la section féminine parisienne.

C'était attendu, c'est désormais officiel : Marie-Antoinette Katoto s'est engagé ce mercredi avec l' OL Lyonnes , paraphant à cette occasion un contrat de 4 saisons, soit jusqu'en 2029. Alors que le récent vainqueur de la D1 Arkéma se réjouit d'une telle signature, c'est aussi le cas de Katoto . Pour les médias du club lyonnais, l'ancienn Parisienne a confié : « Je suis heureuse. C’est le meilleur du monde à mes yeux. L’histoire force le respect, l’admiration et l’envie de continuer de gagner ».

« Je me suis toujours fait cette promesse que si je quittais un club, c'était pour venir ici »

« Pour moi, c'était un peu une évidence. Je me suis toujours fait cette promesse que si je quittais un club, c'était pour venir ici. Je suis prête à relever le nouveau défi. J'ai hâte de découvrir ce nouveau projet, de nouvelles coéquipières, un nouvel encadrement, un nouvel environnement. Je suis impatiente de démarrer et contente d'avoir une actionnaire qui s'investit énormément dans le football féminin et de faire grandir ce club », a également fait savoir Marie-Antoinette Katoto, qui entame donc désormais son aventure lyonnaise.