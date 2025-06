De Zerbi : La clause qui va rendre fou l’OM ?

Alors que tout semblait réglé, la presse italienne a relancé le feuilleton autour de l’avenir de Roberto De Zerbi. Ce dernier serait en effet dans la short-list de l’Inter, où Simone Inzaghi a décidé de partir après l’énorme gifle reçue en finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (5-0).

Et ce qui pourrait faire trembler l’ OM , c’est une clause particulière qui serait présente dans le contrat de De Zerbi . Ce dernier aurait en effet la chance de pouvoir quitter à tout moment Marseille, si le club intéressé verse une indemnité de 6M€. Pour rappel, c’est exactement la même qui lui avait permis de quitter Brighton il y a moins d’un an.

« Ce n'est pas la première fois que De Zerbi a une clause dans son contrat »

Et dans l’After Foot, Johann Crochet confirme que cette clause est loin d’être une nouveauté pour Roberto De Zerbi. « Ce n'est pas la première fois que De Zerbi a une clause dans son contrat. Il en avait une à Brighton et une au Shakthar » a expliqué le spécialiste Serie A de RMC Sport. « C'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour tous les entraîneurs, donc ce n'est pas vraiment une surprise si une clause est inscrite directement dans le contrat ou en annexe pour Roberto De Zerbi ».