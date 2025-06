OM : La réponse est cash pour ce gros transfert !

Cet été, Pablo Longoria et Medhi Benatia vont devoir offrir des renforts à Roberto De Zerbi, avec plusieurs grosses pistes déjà annoncées. Mais il faudra surtout éviter d’affaiblir l’effectif, en bloquant le départ de certains cadres comme Leonardo Balerdi, qui serait très apprécié en Serie A par l’AS Roma.

Avec la qualification pour la Ligue des Champions en poche, à l’ OM on peut rêver d’un gros mercato. Mais la priorité semble surtout être de garder les meilleurs éléments de l’équipe, avec notamment les débats autour d’ Adrien Rabiot ou encore de Mason Greenwood . Et sur ce sujet là, les choses pourraient bien être un peu plus compliquées…

Nombreux sont en effet les clubs à lorgner sur les joyaux de l’ OM ! C’est notamment le cas en Serie A , puisque Gianluca Di Marzio nous apprend que l’ AS Roma souhaiterait miser gros sur Leonardo Balerdi , devenu la priorité pour renforcer la défense centrale. Il n’est pas la seule piste, puisque les Giallorossi suivraient également la paire de Bologna , formée par Jhon Lucumi et Sam Beukema .

L’OM dresse le mur

Pour le moment, Marseille tient bon. D’après les informations du spécialiste mercato de Sky Sport Italia, un contact aurait eu lieu récemment entre l’OM et l’AS Roma, qui se serait renseignée sur un possible transfert de Leonardo Balerdi. Et la réponse marseillaise a été assez claire, puisqu’un montant particulièrement élevé aurait été réclamé pour l’international argentin, ce qui aurait calmé les Romains.