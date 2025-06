Départ de De Zerbi : La clause secrète qui fait paniquer l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À peine battu par le PSG en finale de la Ligue des champions, l’Inter Milan pourrait en plus perdre son entraîneur, Simone Inzaghi. Et pour le remplacer, les Nerazzurri auraient identifié deux profils, ceux de Cesc Fabregas et de Roberto De Zerbi. Ce dernier aurait même une clause de 6M€ lui permettant de se libérer de son contrat avec l’OM.

Le 24 mai dernier après la visite de Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi aux États-Unis afin d’y rencontrer Frank McCourt, l’OM adressait un communiqué à ses supporters dans lequel il évoquait un « engagement et un alignement total de l’ensemble des dirigeants du club ». Un moyen de confirmer que le technicien italien serait bien toujours sur son banc la saison prochaine.

L’Inter Milan pense à Fabregas et De Zerbi Car Roberto De Zerbi semble très convoité, surtout en Serie A. L’AC Milan a été annoncé sur sa piste, avant de finalement s’attacher les services de Massimiliano Allegri. Ce serait désormais l’Inter Milan qui s’intéresserait à l’entraîneur de l’OM. Simone Inzaghi pourrait partir en Arabie Saoudite, à Al-Hilal, et le finaliste de la Ligue des champions aurait identifié deux profils pour lui succéder, dont celui de Roberto De Zerbi.