OM : C’est confirmé, un transfert à 7M€ est en route

Avec la nomination du nouvel entraineur, l’Olympique de Marseille semble vouloir passer à la vitesse supérieure sur le mercato estival. Ainsi, Pablo Longoria pourrait bientôt boucler le transfert d’un ancien de Ligue 1 en la personne de Geoffrey Kondogbia, qui est actuellement à l’Atlético de Madrid... et qui aimerait beaucoup rejoindre l’OM !

Alors que le PSG a déjà bouclé une bonne partie de son mercato sans même pas connaitre son entraineur, l’OM a fait totalement l’inverse. D’habitude hyperactif quand l’été arrive, Pablo Longoria s’est montré assez calme. Mais il pourra passer à la vitesse supérieure, puisque Marcelino a débarqué pour remplacer Igor Tudor.

OM : Guendouzi sauvé par le nouvel entraineur ? https://t.co/XvE1q3fDGG pic.twitter.com/Gg1bpkBAul — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Kondogbia ne veut que l’OM

Les choses sérieuses peuvent donc commencer et le président de l’OM semble déjà avoir une idée en tête. AS nous apprend en effet que Geoffrey Kondogbia serait tout proche de s’engager avec le club marseillais. Ancien de l’AS Monaco, le milieu de terrain n’a pas vraiment brillé depuis son arrivée à l’Atlético de Madrid et voudrait donc revenir en Ligue 1 pour relancer sa carrière.

Un transfert est déjà annoncé