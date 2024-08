OM : C’est confirmé, De Zerbi a signé un nouveau transfert !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des entraineurs à suivre du moment, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en choisissant l’Olympique de Marseille, alors qu’il était plutôt annoncé du côté de Chelsea ou du Bayern Munich. Une signature qui a totalement relancé l’engouement autour du club, mais qui a également eu un énorme impact sur le mercato estival.

Et de 9 ! L’OM a bouclé la neuvième recrue de son été avec Elye Wahi, arrivé en provenance du RC Lens. Un gros coup qui était d’ailleurs très attendu, puisque Roberto De Zerbi se retrouvait démuni au poste d’attaquant de pointe depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers l’Arabie Saoudite.

« Le fait que je sois là c'est aussi en partie grâce à l'entraineur »

Ce mercredi, il a été présenté à la presse aux côtés de Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange et de Valentin Carboni, assurant que sa présence à l’OM était fortement due à l’entraineur. « Le fait que je sois là c'est aussi en partie grâce à l'entraineur. Je suis très content d'être là et on a l'équipe qu'il faut pour aller loin » a annoncé Elye Wahi.

Un salaire moins élevé à l’OM ?

Présent à ses côtés en conférence de presse, Fabrizio Ravanelli a également révélé que Wahi aurait fait des efforts pour rejoindre l’OM en ce mercato estival. « Il a choisi l'OM parce qu'il voulait seulement l'OM, il a fait des sacrifices économiques énormes pour venir et ça c'est vraiment important pour nous » a déclaré le conseiller institutionnel et sportif marseillais, avec d’ailleurs Pablo Longoria qui était étrangement absent.