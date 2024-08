Mercato - PSG : Ces deux joueurs poussés au départ par Luis Enrique

Jean de Teyssière

La saison parisienne débutera ce vendredi, avec un déplacement au Havre pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1. Le club de la capitale s’avance avec peu de certitudes, le départ de Kylian Mbappé n’ayant pas été compensé. Luis Enrique aimerait d’ailleurs continuer d’épurer son équipe et deux joueurs sont poussés vers la sortie : Danilo Pereira et Nordi Mukiele.

Pour le moment, seuls trois joueurs ont rejoint les rangs parisiens : Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho. Un recrutement léger qui peut inquiéter, surtout que le club de la capitale a perdu Kylian Mbappé, parti pour le Real Madrid.

Danilo poussé vers la sortie…

Arrivé il y a quatre ans au PSG, Danilo Pereira est vite devenu indispensable. Sa capacité à évoluer au milieu de terrain et en défense centrale a rendu service à plusieurs entraîneurs parisiens. Taulier du vestiaire, apprécié de ses coéquipiers, son aventure parisienne semble être arrivée à sa fin. D’après AS, Luis Enrique n’en voudrait plus et il pourrait quitter le club cet été. Le club portugais de Porto est intéressé, lui qui cherche un remplaçant à la légende Pepe, qui a pris sa retraite de footballeur en début de semaine.

...Mukiele aussi !

Pour Nordi Mukiele, l’histoire risque de se terminer de la même manière. En revanche, Nordi Mukiele n’a jamais été considéré par Luis Enrique comme une alternative à Achraf Hakimi. Seul hic, son salaire, que peu de clubs peuvent se permettre de payer.