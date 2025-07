OM : Ce transfert est déjà acté !

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille pourrait se tourner vers l’Italie et plus précisément vers la Juventus. L’axe Marseille-Turin est en effet bouillant en ce mercato estival avec plusieurs dossiers annoncés, notamment celui lié à Timothy Weah, qui pourrait poser ses valises dans le sud de la France.

Il s’agit évidemment de Timothy Weah , dont le nom a beaucoup fait parler ces derniers jours. Passé également par le LOSC , l’ailier ou latéral droit évolue à la Juventus depuis 2023, mais il ne serait vraisemblablement plus dans les plans d’ Igor Tudor . Il pourrait donc partir à l’ OM et son prix aurait été fixé à 15M€.

Son départ est déjà annoncé

D’après les informations de TMW, l’issue de ce dossier ne ferait plus aucun doute : Weah quittera la Juventus cet été. Et pour le portail italien, l’OM serait « plus qu'une hypothèse » ! Du côté de Turin on aimerait d’ailleurs boucler rapidement un départ, puisque les dirigeants souhaiteraient recruter un latéral droit de haut niveau pour le remplacer.