OM : Fake news pour le prochain transfert ?

Alors que l’OM cherche à renforcer son flanc droit, le nom de Sacha Boey circule avec insistance. Des médias turcs annoncent même un accord entre le joueur et le club phocéen. Mais selon les échos en France, cette rumeur est largement prématurée, et aucun contact sérieux n’aurait encore été établi.

Après les arrivées de CJ Egan-Riley et Facundo Medina en défense centrale, l’OM cherche désormais à renforcer son côté droit et ciblerait plusieurs joueurs à ce poste. Si le nom de Timothy Weah revient avec insistance et semble être la priorité, il n’est pas le seul dans les petits papiers de Pablo Longoria et Medhi Benatia.