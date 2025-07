OM - 15 M€ : C’est confirmé pour ce transfert !

L’OM avance sérieusement dans son mercato estival. Après trois renforts, le club phocéen est désormais en discussion avec Timothy Weah, l’international américain de la Juventus. Un transfert estimé à 15 M€ est à l’étude, et les négociations sont bel et bien lancées.

L’OM est sur tous les fronts en ce début de mercato estival et enchaîne les pistes pour se renforcer. Après avoir enregistré trois nouvelles arrivées ( Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina ), les dirigeants olympiens ont ciblé le joueur de 25 ans de la Juventus : Timothy Weah .

C’est confirmé pour Weah

Et ce dossier pourrait bien être plus avancé qu’il n’y paraît du côté de l’OM. En effet, d’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur formé au PSG figure bel et bien dans les petits papiers du club phocéen. Le board olympien serait d’ailleurs entré en contact avec Timothy Weah, et des discussions seraient en cours.