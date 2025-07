PSG - Transfert de Barcola : La folle prédiction !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce mardi, le PSG affronte le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Dans ce match d'une grande importance sur le plan sportif, c'est aussi l'occasion pour le club allemand d'observer de près Bradley Barcola en action. Le jeune Français est ciblé par le Bayern depuis quelques semaines mais côté parisien, on ne semble pas être prêt à le laisser partir.

Une blessure au PSG annoncée ?

Ancien joueur de l'ASSE notamment et international polonais, Damien Perquis pense que ce serait une erreur de laisser partir Bradley Barcola, qui a débarqué au PSG en 2013. Le Français a reçu beaucoup de critiques à son arrivée mais on croit beaucoup en lui à Paris. « Une saison, tu ne sais pas de quoi elle est faite. Demain, son concurrent direct peut être blessé et il lui passe devant il déchire tout en faisant une grosse saison. Il est dans un vestiaire avec de la concurrence. C'est bien pour lui. Et il a un entraineur qui fait progresser les joueurs. Qu'il prenne tout le temps de jeu disponible et qu'il continue à progresser, ce sera très bien » déclare Damien Perquis dans l'After Foot de RMC.