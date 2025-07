Vente OM : Pierre Ménès annonce la fin !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les rumeurs de vente de l'Olympique de Marseille persistent, Pierre Ménès ne croit absolument pas à un changement de propriétaire. Selon l’ancien chroniqueur de Canal+, l'idée d'une acquisition par l'Arabie saoudite relève du fantasme, estimant qu’il n’y a jamais eu d'intérêt concret pour le club phocéen.

Il y a quelques années, le journaliste Thibaud Vézirian avait annoncé que l’Arabie saoudite allait prendre les commandes de l’OM , de quoi permettre au club phocéen de prendre une nouvelle dimension. Depuis, rien n’a bougé, et Frank McCourt a plusieurs fois rappelé son engagement. Si le feuilleton traîne en longueur, et que certains s’attendent encore à voir l’OM changer de main, Pierre Ménès n’en fait pas partie.

« C’est impossible de voir des Saoudiens tergiverser autant de temps pour l’OM »

« J’ai toujours eu la même position. Les Saoudiens, ce sont comme les Qataris. Quand ils veulent quelque chose, ils ne tergiversent pas. Ils se renseignent, ils réfléchissent et à un moment, ils font le chèque. C’est ce qu’ont fait les Qataris avec le PSG, a récemment expliqué l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur sa chaîne YouTube. C’est impossible de voir des Saoudiens tergiverser autant de temps pour l’OM. Je pense que c’est une vaste foutaise depuis le début. Cela leur a peut-être traversé l’esprit, mais ce n’est jamais allé plus loin et en plus on le voit, Frank McCourt n’est pas vendeur. »