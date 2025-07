Vente OM - McCourt : Il confirme pour l’Arabie Saoudite !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations vont bon train depuis maintenant plusieurs années au sujet d’une potentielle vente de l’OM à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite, mais Pierre Ménès ne croit pas à cette option. Selon lui, si les Saoudiens avaient dû trouver un accord avec Frank McCourt, le deal aurait été conclu depuis déjà longtemps.

Faut-il vraiment croire à une vente de l’ OM à l’Arabie Saoudite ? Certaines sources, comme le journaliste Thibaud Vézirian , affirment avec force qu’un deal a déjà été conclu entre Frank McCourt et des Saoudiens. Mais le feuilleton traine depuis déjà plusieurs années, et Pierre Ménès a confirmé sa version des faits initial au sujet d’une supposée vente de l’ OM .

« McCourt n’est pas vendeur »

« C’est impossible de voir des Saoudiens tergiverser autant de temps pour l’OM. Je pense que c’est une vaste foutaise depuis le début. Cela leur a peut-être traversé l’esprit, mais ce n’est jamais allé plus loin et en plus on le voit, Frank McCourt n’est pas vendeur », persiste l’ancien consultant de Canal +.