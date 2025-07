Mercato - PSG : C’est confirmé pour Barcola !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une belle deuxième saison au PSG, Bradley Barcola a été très convoité sur le marché cet été. En effet, le Bayern Munich s’est notamment attaqué à l’ailier gauche parisien, qui malgré une baisse de temps de jeu en fin de saison, souhaite pleinement s’inscrire dans le projet des Rouge et Bleu.

Le PSG peut compter sur un effectif rempli de talents, et notamment de talents offensifs. Sur cette fin de saison, un trio composé d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia, et de Désiré Doué s’est installé aux yeux de Luis Enrique, qui n’oublie pas Bradley Barcola pour autant. Auteur de 21 buts et de 14 passes décisives cette saison, l’international Français a véritablement progressé. Le coach du PSG lui a une nouvelle fois témoigné sa confiance il y a peu.