OL : Un gros transfert annoncé en urgence !

Pierrick Levallet

En manque de temps de jeu au Real Madrid depuis le début de saison, Endrick cherche à se relancer. Le Brésilien est annoncé du côté de l’OL depuis quelques semaines. L’international auriverde avait déjà eu l’opportunité de partir l’été dernier, mais il aurait pris conscience de l’urgence de sa situation en vue de la Coupe du monde 2026.

Cet hiver, l’OL devrait se montrer plutôt actif sur le mercato. Le club rhodanien se serait notamment mis en quête d’un nouvel attaquant de pointe. Et dans cette optique, les dirigeants lyonnais travailleraient sur une éventuelle arrivée d’Endrick. Le Brésilien souffre de son manque de temps de jeu au Real Madrid, et aimerait donc se relancer en vue de la Coupe du monde 2026.

Endrick a pris conscience de l'urgence de sa situation Comme le rapporte SPORT, l’international auriverde avait eu l’opportunité de quitter le Real Madrid l’été dernier. L’attaquant de 19 ans aurait toutefois pris conscience de l’urgence de sa situation, surtout s’il veut récupérer sa place en équipe nationale pour le Mondial. Endrick souhaite revenir dans les petits papiers de Carlo Ancelotti, et serait donc favorable à une arrivée en Ligue 1.