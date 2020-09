Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jean-Michel Aulas apporte son soutien à Rudi Garcia !

Publié le 27 septembre 2020 à 22h20 par La rédaction

Toujours sous le feu des critiques, le poste de Rudi Garcia ne semble pas menacé. L'entraîneur de l'OL peut compter sur la confiance de son président malgré des résultats moyens en ce début de saison.