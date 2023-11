OL : Aulas pousse un gros coup de gueule sur le mercato

Arnaud De Kanel

Alors que l'OL continue de s'enfoncer dans la crise, les dirigeants lyonnais auraient l'intention de se séparer de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette d'après Le Progrès. Une information qui suscite de nombreuses réactions depuis sa publication, à l'image de Jean-Michel Aulas. L'ancien patron des Gones a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux avant de supprimer son message.

Ça ne s'arrange toujours pas pour l'OL. Dimanche, les Gones ont concédé leur neuvième défaite de la saison et ils restent donc bloqués dangereusement à la dernière place du classement. Les débuts de Fabio Grosso sont catastrophiques et son bilan comparable à celui de Raymond Domenech. Il devrait donc y avoir du mouvement durant le mercato, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Et visiblement, les intentions de la cellule de recrutement lyonnaise ne plaisent pas à Jean-Michel Aulas qui l'a furtivement fait savoir sur les réseaux sociaux.

OL : Un entraîneur est réclamé en direct pour remplacer Grosso ! https://t.co/snUo7Qaehx pic.twitter.com/EtovfmkhF7 — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Tolisso et Lacazette sur le départ ?

Dans ses colonnes du jour, Le Progrès a lâché une véritable bombe. Selon les informations du quotidien régional, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso seraient poussés vers la sortie afin de quitter l'OL dès cet hiver pour alléger la masse salariale. Mécontents du rendement de leurs deux tauliers, les dirigeants lyonnais aimeraient donc s'en séparer. La nouvelle n'a pas échappé à Jean-Michel Aulas, furieux auprès du directeur de la cellule de recrutement, Matthieu Louis-Jean.

«Le problème ce n’est pas eux, ce sont les recrutements faits par Louis-Jean»