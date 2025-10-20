Nouvelle folie à l’OM, un transfert à 50M€ est annoncé !

Alexis Brunet

Fortement courtisé par l’OM l’été dernier, Joel Ordonez n’avait finalement pas rejoint Marseille. Le défenseur équatorien est resté au Club Bruges, mais un départ l’été prochain paraît très probable. Toutefois, si Pablo Longoria veut toujours mettre la main sur l’international équatorien, cela lui coûtera cher, car ce dernier pourrait partir pour environ 50M€.

Lors du dernier jour du mercato estival, l’OM a signé deux très jolis coups pour renforcer sa défense centrale. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont réussi à s’offrir Nayef Aguerd contre un chèque de 23M€, mais surtout le champion du monde 2018 Benjamin Pavard sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat estimée à 15M€.

L’OM a loupé Ordonez L’OM est donc très content d’avoir mis la main sur de tels joueurs, mais Pablo Longoria a tout de même un petit regret. En effet, initialement, le président marseillais voulait recruter Joel Ordonez qui évolue au Club Bruges. Le défenseur central équatorien était d’accord pour venir mais la formation belge n’a pas souhaité le lâcher et il n’a donc pas débarqué dans le sud de la France.