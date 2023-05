Neymar - PSG : Terrible nouvelle pour le Qatar

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est poussé vers la sortie par la direction du PSG. Alerté par la situation de la star brésilienne, Chelsea serait en embuscade pour boucler son transfert cet été. Toutefois, à en croire la presse brésilienne, Neymar ne serait plus une priorité pour les Blues actuellement.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2022, Neymar a paraphé un nouveau bail en mai 2021. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star brésilienne est désormais engagée jusqu'au 30 juin 2027.

Chelsea est prêt à se jeter sur Neymar

Malgré tout, le PSG voudrait déjà se débarrasser de Neymar. Alors que leur numéro 10 n'évolue pas à son plus haut niveau et enchaine à la fois les problèmes physiques et extra sportifs, les hautes sphères parisiennes souhaiteraient le vendre dès la prochaine fenêtre de transferts. Et cela tombe plutôt bien, puisque Chelsea serait prêt à lui tendre les bras.

Neymar n'est plus une priorité pour Chelsea