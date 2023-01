Messi recale le PSG, le Qatar a déjà vendu la mèche pour son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole a lâché une bombe sur le dossier Lionel Messi. Alors que plusieurs médias avaient annoncé un accord de principe avec le PSG, l'international argentin n'aurait, en réalité, pas l'intention de prolonger son contrat avec le PSG. Coïncidence ou pas, un proche de Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé son arrivée imminente en Arabie Saoudite, à Al-Hilal.

La prolongation de Lionel Messi sera l'un des enjeux majeurs du PSG dans les prochains mois. Comme l'avait annoncé le 10Sport.com dès le mois d'octobre, le club parisien n'a pas l'intention de laisser partir son champion du monde, lié jusqu'en juin prochain. Le danger est présent puisque, sur le papier, le joueur peut d'ores et déjà s'engager avec l'équipe de son choix. Mais les dernières nouvelles étaient plutôt rassurantes. Lionel Messi aurait un accord de principe avec le PSG, et ce depuis plusieurs mois.

Après le Mondial, voilà le dernier grand rêve de Lionel Messi https://t.co/CERBVW5rGG pic.twitter.com/PqUGkcJiUO — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

Lionel Messi ne veut pas prolonger

Mais à en croire le journaliste catalan Gerard Romero, Lionel Messi n'aurait plus l'intention de prolonger son contrat avec le PSG. Il n'en dit pas plus, mais indique que la Coupe du monde a eu un impact évident sur sa situation. Hasard ou pas, l'un des cousins de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, avait pris la parole pour annoncer l'arrivée de Messi en Arabie Saoudite, plus précisément à Al-Hilal.

Le cousin d'Al-Khelaïfi avait annoncé son arrivée en Arabie Saoudite