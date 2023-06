Messi quitte le PSG, une énorme sanction peut tomber

Pierrick Levallet

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? L'Argentin quittera le PSG le 30 juin prochain lorsque son contrat arrivera à expiration, mais sa prochaine destination reste encore à déterminer. Récemment, le joueur de 35 ans se rapprochait sérieusement d'Al-Hilal. D'ailleurs, le champion du monde tiendrait un accord bien particulier avec le club d'Arabie Saoudite.

Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’Argentin ne va pas prolonger et quittera donc le club de la capitale. Mais sa prochaine destination reste encore à déterminer. Depuis plusieurs semaines, Lionel Messi est annoncé dans le viseur de l’Arabie Saoudite, du FC Barcelone et la MLS.

Messi se rapproche d'Al-Hilal

La piste Al-Hilal semble d’ailleurs chauffer. Lionel Messi se rapprocherait de plus en plus de l’Arabie Saoudite. Un terrain d’entente a même été annoncé récemment entre les deux parties. Le club saoudien serait plutôt confiant. D’ailleurs, une clause bien spéciale aurait été incluse dans cet accord.

L'Arabie Saoudite lui met la pression

D’après les informations de Rudy Galetti, il s’agirait d’un accord presque obligatoire entre Lionel Messi et Al-Hilal. Le journaliste italien indique en effet que l’Argentin pourrait être sanctionné d’une pénalité d’environ 2,8M€ s’il se rétracte et ne signe pas dans le club saoudien. Lionel Messi est prévenu.