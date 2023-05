Messi - PSG : Un plan incroyable se prépare, le verdict tombe

Pierrick Levallet

À l'approche de la fin de saison, l'avenir de Lionel Messi est encore assez flou. Le contrat de l'Argentin arrive à expiration en juin prochain, et il n'a toujours pas donné son accord pour prolonger. Dans le même temps, le FC Barcelone échafauderait un plan pour rapatrier La Pulga. Mais LaLiga n'aurait toujours pas donné son feu vert au club catalan malgré certaines rumeurs.

Que fera Lionel Messi à l’issue de la saison ? En fin de contrat en juin prochain, le septuple Ballon d’Or ne s’est toujours pas mis d’accord avec le PSG pour prolonger. Pourtant, ce n’est pas faute d’essayer du côté de Luis Campos. Le conseiller football parisien travaille sur ce dossier depuis de nombreux mois maintenant. Mais Lionel Messi prend son temps, alors que le FC Barcelone lorgne également sur lui. Dans une situation économique délicate, le club culé échafauderait un plan pour convaincre LaLiga.

Feu vert pour le Barça avec Messi ?

Et d’après la journaliste de Fox Sports Argentina Veronica Brunati, le plan de viabilité économique du FC Barcelone aurait été accueilli favorablement par LaLiga. Le club catalan aurait ainsi reçu le feu vert pour faire revenir Lionel Messi, à condition de boucler quelques ventes cet été. Le PSG aurait donc de quoi paniquer dans ce dossier.

Toujours aucun accord avec LaLiga