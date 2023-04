Messi, Neymar, PSG… Toutes les infos mercato du 5 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Al-Hilal propose une fortune à Messi

Selon les révélations du journaliste Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube , Al-Hilal a formulé une offre de contrat à Lionel Messi comprenant un salaire de 400M€ par an. A ce stade, la priorité de l'attaquant argentin, qui arrive en fin de contrat au PSG, reste d’évoluer en Europe jusqu’à la prochaine Copa América, en 2024, et il rêve toujours de revenir au FC Barcelone. Mais le Fair-Play Financier sera un point majeur dans ce dossier pour le Barça.



Le PSG se justifie pour Messi

Interrogée par La Provence , une source proche de la direction du PSG évoque sa nouvelle politique symbolisée par le départ à venir de Lionel Messi : « Son départ est plus probable, mais pas certain (…) Le club veut opérer une complète transformation culturelle. Laisser partir Messi serait la continuation de ce changement culturel, mais les supporters vont devoir s’adapter car on ne peut pas avoir les deux. Si vous optez pour la jeunesse, cela signifie que les résultats ne seront pas automatiques. Il faudra qu’ils soient patients », indique cette source.



PSG : Al-Khelaïfi reste muet sur Lionel Messi

Présent à Lisbonne dans le cadre d’une réunion de l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi a été interpellé à la sortie de son hôtel par l’émission El Chiringuito au sujet d’un départ libre de Lionel Messi en fin de saison. Et malgré l’insistance du journaliste espagnol, le président du PSG s’est terré dans son silence.



Le PSG veut recruter des joueurs français

Le Parisien annonce dans ses colonnes du jour que la direction du PSG souhaite changer de stratégie cet été sur le marché des transferts, et Luis Campos a établi de nouveaux critères de sélection : recruter des joueurs français, physiques, jeunes et irréprochables au niveau mental. Selon le quotidien, plusieurs internationaux tricolores sont des pistes plausibles sur le plan financier, comme Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Khephren Thuram (OGC Nice) ou encore Youssouf Fofana (AS Monaco).



PSG : Neymar toujours poussé vers la sortie