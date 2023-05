Messi - Neymar : C'est le jackpot pour le mercato du PSG

Amadou Diawara

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait se débarrasser à la fois de Neymar et de Lionel Messi. Grâce à ces départs conjugués, le club de la capitale devrait bénéficier d'une enveloppe XXL pour le prochain mercato. En plus de Milan Skriniar, Bernardo Silva et un numéro 9 de classe mondial pourraient rejoindre le PSG cet été.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait déjà assuré de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. En plus de son numéro 30, le club de la capitale voudrait se débarrasser de Neymar lors du prochain mercato. Mais alors que l'attaquant brésilien est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le PSG pourrait avoir beaucoup de mal à boucler son transfert.

Neymar : Grosse inquiétude pour le PSG https://t.co/5irnDnBMeY pic.twitter.com/St65L3xc0A — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Le PSG a une grosse enveloppe pour le mercato

Sachant que Lionel Messi et peut-être Neymar vont quitter le PSG à l'intersaison, Luis Campos disposerait d'un gros budget pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier lors du prochain mercato. Et à en croire Laurent Perrin, journaliste du Parisien , le conseiller football du club rouge et bleu compte en profiter pour recruter Bernardo Silva (Manchester City) et un buteur XXL en plus de Milan Skriniar, qui va arriver à Paris à la fin de son contrat avec l'Inter le 30 juin.

Skriniar, Silva et un numéro 9 XXL attendus à Paris ?