Ejecté par le PSG, il va se venger

Amadou Diawara

Désireux de renforcer sa défense cet été, le PSG aurait déjà un accord de principe avec Lucas Hernandez. Alors que le défenseur de l'équipe de France serait prêt à migrer vers Paris, Thomas Tuchel devrait plomber ce transfert. En effet, le coach du Bayern ne devrait pas laisser filer Lucas Hernandez lors du prochain mercato.

Très performant sous les couleurs du Bayern et de l'équipe de France, Lucas Hernandez aurait tapé dans l'oeil du PSG. A tel point que le club de la capitale aurait lancé les grandes manoeuvres pour boucler son transfert d'après Foot Mercato et Sport 1.



Un intérêt mutuel entre Lucas Hernandez et le PSG

Alors que son travail a payé, le PSG aurait désormais un accord de principe avec Lucas Hernandez selon L'Equipe . Toutefois, Thomas Tuchel - remercié par l'écurie parisienne en décembre 2020 et actuel technicien du Bayern - devrait bloquer le transfert du défenseur de 27 ans cet été.

Tuchel compte bloquer Lucas Hernandez cet été