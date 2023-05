Mercato : Il annonce le verdict pour cette star du PSG

Alexis Brunet

On voit que le mercato du PSG sera différent des précédents par rapport aux noms des joueurs annoncés partants. En attaque, Lionel Messi et Neymar pourraient faire leurs valises. Au milieu de terrain, c'est Marco Verratti qui est très critiqué et qui aurait envie d'aller voir ailleurs. Mais l'Italien a de grandes chances de rester dans la capitale française cet été.

Le PSG a remporté samedi soir son onzième titre en Ligue 1. Pourtant, les supporters parisiens n'ont pas trop fait la fête. Une majeure partie d'entre eux est déçue de la saison. Il faut dire qu'il y a de quoi, avec une élimination en huitième de finale de Coupe de France et en Ligue des Champions, et un fond de jeu très faible aperçu en Ligue 1.

Un mercato très actif

Les dirigeants parisiens le savent, il va falloir injecter du sang neuf à son effectif. Au-delà de la quantité, c'est surtout la qualité qui est recherchée sur ce mercato. De grands noms sont annoncés au PSG. On parle pour l'attaques de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Harry Kane ou de Bernardo Silva, entre autre. Des joueurs de grande classe, qui viendront sans doute combler en partie les départs de Lionel Messi et Neymar. Mais outre les deux sud-américains, un autre cadre parisien est annoncé partant : Marco Verratti.

Des rumeurs autour de Verratti