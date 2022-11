Foot - Mercato

Messi, Hazard, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 1er novembre

Publié le 1 novembre 2022 à 12h02 - mis à jour le 1 novembre 2022 à 12h07

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Barcelone prépare son offre pour Messi, Iniesta évoque le feuilleton

De quoi sera fait l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat l'été prochain avec le PSG ? Comme le10sport.com vous l'a révélé, Luis Campos se penche depuis déjà plusieurs semaines sur sa prolongation de contrat, mais il n'est pas seul. Sport indique dans ses colonnes du jour que le FC Barcelone prépare également le retour de Messi en Catalogne, le président Joan Laporta se sachant attendu au tournant après la récente élimination en Ligue des Champions.

De son côté, dans un entretien accordé à AS , Andrès Iniesta a évoqué la possibilité d'un retour de Messi au Barça : « Cela ne semble pas facile, bien sûr, mais je ne suis pas Leo ou Laporta et je ne peux pas prédire ce qui pourrait arriver dans le futur. Si j’aimerais ? Il doit, lui, aimer et voir si ça peut arriver », a confié l'ancien coéquipier de l'attaquant du PSG.



Real Madrid : Eden Hazard vers un retour en Premier League ?

En grande difficulté au Real Madrid où il manque cruellement de temps de jeu, Eden Hazard pourrait finalement faire son grand retour en Angleterre cet hiver, presque quatre ans après son départ de Chelsea. Selon Defensa Central , Aston Villa aurait lancé les grandes manoeuvres pour recruter l'international belge durant le mercato de janvier, et le nouvel entraîneur du club anglais, Unai Emery, aurait déjà validé la piste Hazard.



OM : Longoria a mis un énorme coup de pression à Guendouzi

L'EQUIPE fait de drôles de révélations dans ses colonnes du jour sur la relation entre Pablo Longoria, le président de l'OM, et Mattéo Guendouzi. Après un match amical contre le Milan AC (défaite 0-2) l'été dernier, Guendouzi et Igor Tudor ont fait l'objet d'une altercation, et le joueur de l'équipe de France aurait ensuite demandé un rendez-vous avec Longoria pour discuter des méthodes du coach. Mais le dirigeant espagnol a rapidement pris la défense de Tudor, expliquant même à Guendouzi qu'il pouvait prendre la porte et quitter l'OM s'il n'était pas content. Ambiance...



