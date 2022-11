Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard vers un transfert improbable ?

Publié le 1 novembre 2022 à 12h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté 115M€ en juillet 2019, Eden Hazard n'a jamais justifié cette somme, investie par les dirigeants du Real Madrid, par ses prestations. Le club espagnol n'aurait plus confiance en lui et voudrait tourner la page dans les prochains mois. Agée de 31 ans, l'ancienne star de Chelsea figurerait dans le viseur d'une équipe surprenante.

Le Eden Hazard de 2022 n'est plus le Eden Hazard d'antan. Agé aujourd'hui de 31 ans et fragilisé par de multiples pépins physiques, l'international belge a perdu de sa superbe, notamment depuis son départ de Chelsea et son arrivée au Real Madrid en 2019. Recruté contre un chèque de 115M€, Hazard était annoncé comme la prochaine star du club espagnol, mais les espoirs ont vite laissé place à la déception. Malgré ses difficultés, l'ailier croit encore en des jours meilleurs.

Équipe de France : Avant la Coupe du Monde, Hazard se lâche sur le sacre des Bleus https://t.co/G0h7eK4AKy pic.twitter.com/uvl01qoLHd — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

« Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir prouver sur le terrain que je suis encore au top »

« C’était une période un peu compliquée. Il y a eu pas mal de choses, il y avait pas mal de blessures, de doutes et tout. Mais là, tout est rentré dans l'ordre. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir prouver sur le terrain que je suis encore au top. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus » avait déclaré Hazard lors d'un entretien au site de la FIFA.

Un départ inévitable pour Hazard ?

Mais les dirigeants du Real Madrid auraient perdu leur patience. Selon les informations de Defensa Central , les responsables espagnols devraient rencontrer Hazard après la prochaine Coupe du monde pour discuter de son avenir. Mais l'intention du Real Madrid est claire : le convaincre de partir lors des prochaines sessions de transferts.

La piste Aston Villa prend de l'ampleur

Toujours selon le média, un club aurait l'intention de récupérera Eden Hazard. Il s'agirait d'Aston Villa, qui vient d'accueillir Unai Emery. Le technicien espagnol aurait validé cette piste et voudrait relancer l'avenir de l'international belge, en perte de vitesse. Affaire à suivre...