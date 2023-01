Messi divise le PSG, l’émir du Qatar va trancher

Axel Cornic

La fin du contrat de Lionel Messi est au centre de tous les débats, avec certains médias étrangers qui évoquent même un possible départ. Selon nos informations Luis Campos travaille depuis l’automne dernier sur sa prolongation au Paris Saint-Germain, mais certains détails restent encore à régler… et ne semblent pas faire l’unanimité.

Que fera Lionel Messi de son avenir ? A 35 ans,la star argentine semble être en position de force à quelques mois de la fin de son contrat, que le PSG souhaite absolument prolonger comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Une année de plus pour Messi au PSG ?

Plusieurs médias ont annoncé ces derniers jours que Messi et le PSG devraient se rencontrer, afin d’activer l’année supplémentaire en option présente dans le contrat signé en 2021. Il faut dire que l’Argentin serait heureux à Paris et le PSG lui offre la chance de continuer à évoluer au plus haut niveau.

L’émir du Qatar veut un contrat de deux ans