Cristiano Ronaldo, le meilleur argument du PSG pour Messi ?

Les carrières de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo se sont entrelacées depuis une quinzaine d’années, mais c’est désormais fini. Le Portugais a en effet fait ses adieux au football européen pour poser ses valises en Arabie Saoudite, tandis que Lionel Messi pourrait continuer encore quelques saison au Paris Saint-Germain, qui souhaite prolonger son contrat.

L’une des plus grandes rivalités de l’histoire du football s’est terminée. On ne devrait plus revoir Lionel Messi défier Cristiano Ronaldo de sitôt, puisque ce dernier s’est récemment engagé en faveur du club saoudien d’Al Nassr. Le fond souverain d’Arabie Saoudite aimerait répéter la chose avec Messi, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG souhaite le garder.

Une prolongation au PSG pour continue rà viser les sommets

En Espagne, on a récemment annoncé que Messi ne souhaiterait pas poursuivre l’aventure avec le PSG, club qu’il a rejoint en 2021. Une version mise à mal par plusieurs médias, français comme étrangers. C’est le cas de Il Corriere dello Sport , avec des proches de Lionel Messi qui auraient parlé de la signature d’un nouveau contrat jusqu’en 2024. L’Équipe confirme ce mercredi, évoquant l’envie du joueur de continuer à évoluer au plus haut niveau possible, ce que lui offre actuellement le PSG.

Messi veut exploser le record de Cristiano Ronaldo

D’après les informations du quotidien, Messi aurait encore des grands objectifs en tête et une prolongation au PSG pourrait l’aider à les atteindre. La Copa America de 2024 ainsi que la Coupe du monde de 2026 en feraient partie, mais Messi semble surtout déterminé à inscrire son nom dans la légende de la Ligue des Champions… effaçant celui de son rival de toujours ! La star argentine, qui totalise 129 buts dans l’illustre compétition européenne, souhaiterait notamment battre le record de buts de Cristiano Ronaldo, fixé à 141 buts.