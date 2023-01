Le PSG interpelle Messi et lui donne rendez-vous

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi est l’une des principales préoccupations au sein du Paris Saint-Germain. Selon nos informations, Luis Campos travaille depuis plusieurs mois sur ce dossier, mais aucune réponse concrète ne semble pour le moment être arrivée, avec l’Argentin qui s’approche dangereusement de la fin de son contrat.

Ça part dans tous les sens pour Lionel Messi. Alors qu’il peut légalement s’engager avec d’autres clubs depuis le 1er janvier dernier, la star du PSG ne semble toujours pas avoir décidé son avenir. En Espagne, on annonce pourtant qu’il aurait envie de refermer le chapitre parisien, un an et demi après son arrivée.

Le PSG veut rencontrer Messi

Un scénario mis pourtant à mal par des sources françaises comme étrangères. C’est le cas de Il Corriere dello Sport , qui parle d’un PSG optimiste et d’un Lionel Messi qui devrait bientôt rencontrer a direction du club, afin d’évoquer son avenir.

« C’est conforme au calendrier qu’on s’était fixé »